Как восстановить естественный оттенок кожи лица: 5 проверенных методов

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Как вернуть лицу здоровый цвет — 5 эффективных способов

1:57
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При первичном обследовании лица врачи всегда обращают внимание на его цвет, и тусклый оттенок должен насторожить специалиста. Этот признак может свидетельствовать о недостатке витаминов, проблемах с кровообращением или даже пищеварением. Мы обсудили с экспертами методы решения этой проблемы с использованием косметологических процедур и правильного питания.

Как вернуть лицу здоровый цвет — 5 эффективных способов
Фото: Нейросеть Шедеврум

Возможные причины тусклого цвета кожи:

  • Низкий уровень гемоглобина или эритроцитов.
  • Проблемы с обменом билирубина.
  • Плохое кровообращение, вызванное, например, проблемами с позвоночником в шейном отделе, недостаточным сном или вредными привычками.

Косметологические процедуры для восстановления сияния кожи:

  • HydraFacial — американская технология, которая позволяет одновременно очистить и увлажнить кожу лица, обогатив ее гиалуроновой кислотой.
  • Процедура "Селфи омоложение", объединяющая пикосекундный александритовый лазер с микроигольчатым радиоволновым лифтингом Potenza. Она обеспечивает лифтинговый эффект и выравнивает цвет лица без боли и реабилитации.

Как решить проблему тусклого цвета кожи с помощью питания:

  • Включение разнообразных продуктов в рацион, таких как фасоль, булгур, кускус, маш, горох, нут и чечевица, для обеспечения организма необходимыми витаминами и минералами.
  • Употребление ферментированных продуктов, таких как комбуча, кимчи и квашеные овощи, для поддержания здоровья кишечника и кожи.
  • Включение зеленых продуктов, таких как петрушка, укроп, кинза, кресс-салат и зеленый горох, обогащающих организм витаминами и микроэлементами, необходимыми для здоровой кожи.

Обращение к косметологу может помочь справиться с проблемой тусклого цвета кожи, однако важно также следить за правильным питанием, чтобы обеспечить коже все необходимое для здорового сияния.

Что влияет на здоровый цвет лица? Как вернуть свежесть лицу? Как сделать свежее и отдохнувшее лицо?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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