Люминотерапия: как природный свет оживляет кожу и какие альтернативы можно использовать

Люминотерапия: как естественный свет омолаживает кожу и чем его заменить

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Солнечный свет является ключевым фактором для здоровья организма и кожи, однако в современном мире мы проводим больше времени в помещениях под искусственным освещением. Это может привести к нарушению биоритмов и недостатку естественного света, что в свою очередь отрицательно сказывается на нашем самочувствии и коже.

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Люминотерапия — это метод, который использует искусственный свет для восстановления баланса и улучшения состояния кожи. Фототерапия с использованием светоизлучающих диодов может стимулировать регенерацию кожи и бороться с различными ее проблемами, такими как тусклость и признаки старения.

Dr Pierre Ricaud разработал революционный комплекс антивозрастной косметики "Физиолюмьер", который призван заменить сеансы люминотерапии. Этот комплекс содержит миметический активный компонент на основе экстракта корня азиатского кустарника, который имитирует воздействие естественного света на кожу. В результате применения данной косметики кожа приобретает сияние, улучшается ее тон и замедляется процесс старения.

Шаги в уходе включают в себя жидкий пилинг с АНА-кислотами для ночного ухода, экспресс-концентрат для сияния и гладкости, крем для контура глаз с тональным эффектом и восстанавливающий крем для лица. Кроме того, в линии Luminexpert представлена программа "Восстановление энергии за 4 недели", которая помогает коже в периоды смены сезонов.

Таким образом, использование антивозрастной косметики от Dr Pierre Ricaud может быть эффективной альтернативой люминотерапии, обеспечивая коже необходимые световые воздействия для здоровья и красоты.

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