Косметолог рассказывает о том, какие процедуры безопасно проводить в домашних условиях, а какие лучше доверить профессионалам

Косметолог объясняет, какие процедуры можно делать дома, а какие нельзя

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Увеличение использования фотографий с патчами и разнообразных масок сменило подход к уходу за кожей, требуя более глубокого понимания процедур. Юлия Пярн, врач-косметолог и автор телеграмм-канала "Твой личный косметолог", отвечает на вопросы о необходимости самостоятельного ухода и деликатности подхода к бьюти-процедурам в условиях изоляции.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Домашние кислотные пилинги — возможны, но требуют консультации специалиста и внимательного подхода к выбору. Рекомендую использовать средства с несколькими кислотами и самонейтрализующиеся формулы для безопасного применения. Частота применения зависит от типа кожи и конкретного продукта.

Качественные домашние пилинги рекомендую от Dermaceutic, Dermalogica, Christina Clinical, Janssen, и Femegyl. Для кожи, не подходящей для абразивных пилингов, рекомендуются альтернативные методы, такие как гоммажи и энзимные пилинги.

Самодельная косметика не рекомендуется из-за риска негативных последствий. Однако, есть некоторые домашние рецепты, например, маска из яблока, лимона, овсянки и меда.

Баланс в уходе включает умеренное использование увлажняющих масок и патчей, их выбор зависит от типа кожи. Рекомендуется иметь несколько видов масок в зависимости от потребностей кожи, включая увлажняющие, очищающие и противовоспалительные.

Все процедуры требуют индивидуального подхода и бережного обращения, особенно в условиях домашнего ухода.

Нужно ли посещать косметолога или всё можно сделать дома самостоятельно?