Без необходимости поездки к морю: как загар от тростника может заменить солнечные ванны

Не выезжая на море: как тростниковый загар заменяет солнечные ванны

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Бронзовый оттенок, помимо того, что скрывает несовершенства кожи и позволяет выглядеть привлекательно без макияжа, также подчеркивает красоту тела. В холодное время года и в условиях пандемии получить красивый загар становится проблематично. В такой ситуации моментальный загар становится отличной альтернативой соляриям, учитывая множество противопоказаний к их использованию.

Фото: openverse.org by ibm4381 is licensed under CC BY 2.0.

Салон Darling. Nevermind специализируется на моментальном загаре, предлагая процедуру, превращающуюся в настоящий ритуал. В процессе интервью с ведущим Body Specialist Darling. Nevermind Еленой Панюшиной был рассмотрен принцип работы моментального загара и его особенности по сравнению с автозагаром.

Моментальный загар отличается от автозагара в том, что представляет собой процедуру, выполненную специалистом с использованием профессионального состава. Это гарантирует равномерное нанесение и минимизирует возможность ошибок. Рекомендуется повторять процедуру не ранее, чем через 14 дней, чтобы дать коже полностью обновиться. Салон предоставляет сервис на 10-й/14-й день, включающий ручной массажный пилинг для равномерного смывания загара и обновления его.

Современные методы нанесения загара исключают появление разводов и пятен при смывании. Уход за загаром включает в себя ограничения по принятию горячих ванн и использованию абразивных средств. Рекомендуется аккуратное промокание тела полотенцем после душа, а также использование губки для равномерного смывания загара. Важно помнить, что моментальный загар — это косметический эффект, который со временем смывается.

Моментальный загар — отличное решение перед путешествием на море, так как позволяет получить красивый загар без воздействия прямых солнечных лучей и предотвращает перегрев кожи. Его также можно успешно комбинировать с автозагаром для продления эффекта.

Моментальный загар: сколько держится и почему от него можно постареть?