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Почему аргановое масло вытеснило кокосовое масло на прилавках в ванной комнате и на кухне?

Аргановое масло: почему оно сменило кокосовое на полках в ванной и на кухне

3:34
Моя семья » Красота и стиль

Как только мы заполнили шкафчики в ванной и на кухне кокосовым маслом, тренды изменились. Сейчас везде — в косметических новинках и на полках продуктового магазина, посвященных здоровому образу жизни, новый фаворит — аргановое масло. Рассмотрим, стоит ли срочно освобождать место под средства с этим новым must-have ингредиентом, подходит ли оно для готовки и другие важные нюансы с экспертами.

Аргановое масло: почему оно сменило кокосовое на полках в ванной и на кухне
Фото: openverse.org by costingpro is licensed under CC BY-SA 2.0.

Аргановое масло в кулинарии: его польза

Во-первых, аргановое масло богато жирными кислотами, особенно ненасыщенными, которые замедляют процесс старения кожи. Во-вторых, оно обогащено антиоксидантами и витаминами А, F и E, ответственными за здоровье кожи и волос. Кроме того, аргановое масло содержит растительные антибиотики и природные фунгициды с бактерицидными свойствами, которые могут помочь при различных кожных проблемах — от сухости до акне.

В-третьих, масло способствует улучшению работы нервной системы, выводу токсинов, улучшает кровообращение, снижает уровень холестерина, устраняет мышечные боли и может повысить репродуктивную функцию у мужчин. Оно также часто используется для профилактики глазных заболеваний и склероза. Таким образом, аргановое масло полезно и необходимо практически всем!

Как его использовать в кулинарии

Обычно его используют для заправки салатов из овощей и фруктов, а также в десертах и блюдах из рыбы или мяса. Однако важно помнить, что термическая обработка делает масло бесполезным, так что лучше использовать его для холодных блюд. Кроме того, есть несколько гастрономических хитростей: например, смешивают его с базиликом и солью для заправки салата из помидоров, или с соком лимона для фруктового салата. Для приготовления мясных блюд его можно смешать с горчицей, а для сладких блюд — с медом.

Лечение и профилактика заболеваний

Аргановое масло из необжаренных семян часто используется в медицинских целях. Оно светлое, с менее выраженным вкусом и ароматом. В комплексном лечении заболеваний и для оздоровления организма достаточно употреблять 1 столовую ложку масла 1-2 раза в день перед едой. Масло арганы можно и нужно вводить в свой рацион, чтобы разнообразить прием различных растительных масел.

Аргановое масло в косметологии: кто может использовать, а кто нет

Аргановое масло содержит множество ценных для кожи веществ: витамин Е, антиоксиданты, органические кислоты и жирные кислоты, которые могут увлажнить, защитить и восстановить кожу. Его можно использовать как самостоятельное средство или добавлять кремам, сывороткам и маскам. Важно добавлять масло пропорционально, чтобы не сократить срок годности средства.

Среди противопоказаний к использованию арганового масла — индивидуальная непереносимость. Однако ее легко проверить: нанесите каплю масла на запястье и дождитесь реакции. Тем не менее, масло нельзя применять на открытые раны или кожу после инъекций. Также его нужно использовать с осторожностью при беременности, предварительно проконсультировавшись с врачом.

Аргановое масло для ухода за волосами: какие проблемы решает

Рекомендуется наносить масло на волосы по всей длине или только на кончики и оставлять на 15-20 минут перед смыванием. Это можно делать один раз в неделю. Однако, если у вас окрашены волосы, помните, что любое натуральное масло может смывать краску быстрее.

Масло аргана для волос, лица и тела
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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