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Натуральный рецепт: как сделать шампунь в домашних условиях с медом и маслами

Домашний шампунь с мёдом: рецепт и советы по выбору эфирных масел

Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь задумывались о том, как сделать шампунь в домашних условиях? Вот один из самых простых и эффективных рецептов от homemadeforelle.com, который позволит вам создать натуральный продукт для ухода за волосами.

Домашний шампунь с мёдом: рецепт и советы по выбору эфирных масел
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Рецепт

Количество и полезные свойства ингредиентов:

  • 1/2 стакана жидкого кастильского мыла: оно изготовлено на основе растительных масел, которое нежно очищают кожу головы и волосы.
  • 1/4 стакана меда: обладает увлажняющими и питательными свойствами, делая пряди мягкими и блестящими.
  • 1/4 стакана кокосового молока: богато витаминами и минералами, которые способствуют укреплению и росту волос.
  • 2 столовые ложки масла жожоба: увлажняет и питает локоны, делая их мягкими и шелковистыми.
  • 1 столовая ложка масла витамина Е (по желанию): помогает укрепить волосы и защитить их от вредного воздействия окружающей среды.
  • 30-40 капель эфирных масел: придают шампуню приятный аромат и могут иметь полезные свойства для шевелюры.

Смешайте все ингредиенты в новой бутылке шампуня или дозаторе мыла. Перед каждым использованием встряхивайте бутылку, чтобы хорошо смешать состав. Используйте получившийся шампунь как обычный.

Что касается выбора эфирных масел, вот несколько рекомендаций

  • Морковное масло: добавьте для получения каротина и антиоксидантов, а также для стимулирования роста волос.
  • Масло шалфея мускатного: помогает поддерживать здоровый уровень pH и может быть полезно для жирных волос и кожи головы.
  • Масло бергамота: придает волосам дополнительный блеск и способствует их росту.
  • Эфирное масло лимона: помогает увлажнить волосы и делает их более сильными и здоровыми.
  • Эфирное масло лаванды: добавьте для лечения перхоти и создания расслабляющего аромата.

Таким образом, домашний шампунь с медом не только позволит вам насладиться натуральным уходом за волосами, но и подарит им здоровье и красоту.

Фито-шампунь и безсульфатный шампунь своими руками: мастер-класс
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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