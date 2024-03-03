Что делать, если патчи и маски не справляются с устранением мешков и синяков под глазами?

Кожа вокруг глаз отличается от остальной части лица: она более тонкая и имеет меньше сальных желез, что делает ее более уязвимой к возрастным изменениям. Проблемы в этой зоне, такие как морщины, темные круги и отечность, могут требовать специального ухода и профессионального вмешательства. Врач-дерматолог и дерматокосметолог Марина Кульбаева из клиники Remedy Lab дает рекомендации по выбору подходящих процедур.
Темные круги могут быть вызваны различными причинами, включая истончение кожи, генетические факторы и недостаток сна. Для решения этой проблемы рекомендуется консультация с терапевтом перед обращением к косметологу.
В косметологии применяются различные процедуры, такие как инъекционные процедуры с препаратами на основе гиалуроновой кислоты и пептидов, а также плазмолифтинг (PRP терапия) и контурная пластика с использованием филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Эти процедуры способствуют уменьшению отечности и улучшению качества кожи вокруг глаз.
Для увлажнения и улучшения текстуры кожи могут быть рекомендованы аппаратные процедуры, такие как игольчатый RF лифтинг Scarlet и микротоковая терапия. Эти процедуры способствуют сокращению мелких морщин и улучшению цвета кожи.
Важно помнить, что выбор определенной процедуры должен быть согласован с косметологом или дерматологом, учитывая индивидуальные особенности кожи и желаемые результаты.
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