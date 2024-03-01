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Новинки для губ — яркие и свежие: ознакомительные примеры весенних продуктов

Свежо и остро: свотчи весенних новинок для губ

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Весной женщины прибегают к своим косметичкам с яркими помадами, а производители торопятся выпустить новинки. Мур Соболева, специальный корреспондент BeautyHack, протестировала новые продукты для губ, а Ася Забавская запечатлела их на фото.

Свежо и остро: свотчи весенних новинок для губ
Фото: openverse.org by roe_utena is licensed under CC BY 2.0.
  • Tatouage Couture от YSL: жидкая помада, оттенок 17 Unconventional Coral, и карандаш для губ Dessin des Levres, оттенок Le Orange. Ультрастойкая и тонко ложится, обеспечивает стойкость даже после еды.
  • Artist Liquid Matte от Make Up For Ever: жидкая матовая помада, оттенок 200 Fuchsia. Не сушит кожу, насыщенно пигментирована.
  • Creamful Lipstick от Wycon: помада, оттенок 51 Teal. Густая и кремовая текстура.
  • Rouge Coco Lip Blush от Chanel: тинт для губ и щек, оттенок 410 Corail Naturel. Яркий и стойкий, не сушит губы.
  • Sexy Lipstick Pen от Romanovamakeup: помада-карандаш, оттенок Praline. Матовый бежево-розовый оттенок.
  • Grand Illusion от M. A. C: жидкая помада, оттенок Electric Rainbow. Голографический блеск, стойкий и аккуратный.
  • Phyto Lip Twist Mat от Sisley: помада-карандаш, оттенок 21 Ruby. Увлажняющая и питательная текстура.
  • Holo Wow! Dewy Lip Shine от Essence: блеск для губ, оттенок Fairy Dust. Густая текстура, хорошо наносится и смотрится.
  • Rouge Vertige от Yves Rocher: помада, оттенок Rose 05. Полупрозрачная, яркая и стойкая.
Тестирую новинки 4 каталога. Свотчи - теней для век и помады-филлер для губ It’s Collagen, плампер
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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