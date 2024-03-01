Новинки для губ — яркие и свежие: ознакомительные примеры весенних продуктов

Весной женщины прибегают к своим косметичкам с яркими помадами, а производители торопятся выпустить новинки. Мур Соболева, специальный корреспондент BeautyHack, протестировала новые продукты для губ, а Ася Забавская запечатлела их на фото.
Фото: openverse.org by roe_utena is licensed under CC BY 2.0.
Tatouage Couture от YSL: жидкая помада, оттенок 17 Unconventional Coral, и карандаш для губ Dessin des Levres, оттенок Le Orange. Ультрастойкая и тонко ложится, обеспечивает стойкость даже после еды.
Artist Liquid Matte от Make Up For Ever: жидкая матовая помада, оттенок 200 Fuchsia. Не сушит кожу, насыщенно пигментирована.
Creamful Lipstick от Wycon: помада, оттенок 51 Teal. Густая и кремовая текстура.
Rouge Coco Lip Blush от Chanel: тинт для губ и щек, оттенок 410 Corail Naturel. Яркий и стойкий, не сушит губы.
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