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Советы визажистов для сохранения красоты в условиях холода

Бьютихаки визажистов против холода

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Советы визажистов о том, как скрыть шелушения и покраснения на лице от холода, а также рекомендации по выбору косметики:

Бьютихаки визажистов против холода
Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.
  1. Используйте кремы на масляной основе, которые обеспечивают дополнительную защиту кожи от обветривания и увеличивают стойкость макияжа. Рекомендуется избегать кремов с водной основой, таких как СС и BB кремы в зимний период.
  2. Предпочтительно использовать масляные сыворотки и масла, которые обеспечивают дополнительное увлажнение кожи и помогают более равномерному нанесению тонального крема.
  3. Для создания макияжа рекомендуется использовать кремовые румяна и хайлайтеры, которые лучше сочетаются с масляными основами и создают более естественный вид.
  4. Перед использованием гелевых средств, таких как подводки и румяна, дождитесь полного высыхания, чтобы избежать стирания макияжа.
  5. Предпочтительно использовать кремовые румяна и хайлайтеры для двойной защиты.
  6. Для ухода за губами рекомендуется использовать бальзамы и скрабы, чтобы избежать шелушений и сделать губы более объемными и гладкими.
  7. Вместо тинтов и блесков на губах рекомендуется использовать кремовые помады, которые лучше защищают от холода.
  8. Для защиты кожи от покраснений на холоде рекомендуется использовать сыворотку New Skin Pre Makeup Serum от PROMAKEUP laboratory, которая моментально успокаивает кожу и убирает покраснения и шелушения.

ВСЁ ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО МАКИЯЖА. базовая косметичка
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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