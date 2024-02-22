Помогают избавиться от темных кругов, предупреждают старение и уплотняют кожу: что такое полинуклеотиды и кому они нужны

Что такое полинуклеотиды и кому они нужны

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Виктория Бритько, опытный врач-дерматокосметолог, знакомит с инновационным подходом в борьбе со старением кожи через PDRN.

Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

PDRN, или полидезоксирибонуклеотиды, являются ключевыми элементами в клетках всех живых организмов, отвечая за хранение и передачу генетической информации. Старение кожи связано с повреждением ДНК и РНК клеток, что приводит к их гибели. PDRN представляют собой низкомолекулярный полимер дезоксирибонуклеотида, который, в отличие от других препаратов, не вызывает генетических изменений.

Эти биомодуляторы нового поколения обладают уникальной научной базой. Они способны распознавать и восстанавливать поврежденные фрагменты ДНК и РНК, стимулируя синтез собственных молекул ДНК, что способствует обновлению клеток и процессу синтеза коллагена. Помимо этого, они улучшают цвет лица, укрепляют сосудистые стенки и осветляют кожу, что особенно полезно для борьбы с темными кругами под глазами.

Процедуры на основе PDRN обычно проводятся в курсе из 3-4 процедур с интервалом 2-3 недели. Вводятся они с помощью тонкой иглы, без необходимости длительного периода восстановления, что позволяет пациентам мгновенно вернуться к своим обычным занятиям.

Несмотря на существующие кремы с PDRN, их эффективность оказывается невысокой, так как полинуклеотиды не могут проникнуть в глубокие слои кожи, минуя защитный барьер эпидермиса. Вместо этого, для достижения оптимальных результатов, рекомендуется использовать процедурные методы.

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