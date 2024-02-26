Увлажняющая маска для волос с кокосовым маслом: простой и быстрый рецепт для домашнего ухода

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Уход за волосами с кокосовым маслом: легкий рецепт для блестящей шевелюры

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Хотите насладиться здоровыми и блестящими волосами без похода в салон? Скорее всего у вас есть все необходимое дома! Этот простой и эффективный рецепт от beautylish.com для ухода за волосами с кокосовым маслом поможет вам достичь идеального результата. Всего несколько шагов, и ваша шевелюра будет сиять здоровьем и красотой.

Уход за волосами с кокосовым маслом: легкий рецепт для блестящей шевелюры
Фото: https://ukrpublic.com/

Для приготовления вам понадобятся:

  • 1–2 чайные ложки кокосового масла первого отжима (для коротких волос достаточно половины чайной ложки).
  • 1 чайная ложка меда.

При желании можно добавить несколько капель дополнительных масел, соответствующих вашему типу волос:

  • Масло косточек граната для тонких волос.
  • Масло сладкого миндаля для волнистых волос.
  • Масло авокадо для жёстких волос.
  • Оливковое масло для густых волос.

Способ применения

Смешайте все ингредиенты в миске до получения однородной пасты. Нанесите смесь на влажные волосы, уделяя особое внимание кончикам. Оставьте на 30 минут, затем тщательно смойте шампунем и используйте кондиционер по обычной схеме.

Для дополнительного увлажнения, или если ваши волосы требуют особого ухода, вы можете оставить средство на ночь. Наденьте шапочку для принятия душа, а утром тщательно промойте шевелюру.

Примечание: некоторым людям сложно смыть кокосовое масло, однако это зависит от типа волос. Если у вас возникли сложности, попробуйте использовать шампунь глубокой очистки или приготовьте его самостоятельно, добавив пищевую соду к обычному шампуню.

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ СУХИХ ВОЛОС | КАК ДЕЙСТВУЕТ КОКОСОВОЕ МАСЛО НА ВОЛОСЫ?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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