Увлажняющая маска для волос с кокосовым маслом: простой и быстрый рецепт для домашнего ухода

Хотите насладиться здоровыми и блестящими волосами без похода в салон? Скорее всего у вас есть все необходимое дома! Этот простой и эффективный рецепт от beautylish.com для ухода за волосами с кокосовым маслом поможет вам достичь идеального результата. Всего несколько шагов, и ваша шевелюра будет сиять здоровьем и красотой.
При желании можно добавить несколько капель дополнительных масел, соответствующих вашему типу волос:
Смешайте все ингредиенты в миске до получения однородной пасты. Нанесите смесь на влажные волосы, уделяя особое внимание кончикам. Оставьте на 30 минут, затем тщательно смойте шампунем и используйте кондиционер по обычной схеме.
Для дополнительного увлажнения, или если ваши волосы требуют особого ухода, вы можете оставить средство на ночь. Наденьте шапочку для принятия душа, а утром тщательно промойте шевелюру.
Примечание: некоторым людям сложно смыть кокосовое масло, однако это зависит от типа волос. Если у вас возникли сложности, попробуйте использовать шампунь глубокой очистки или приготовьте его самостоятельно, добавив пищевую соду к обычному шампуню.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.