Переутомление и депрессию от долгой учёбы специалисты называют главными признаками «синдрома третьей четверти»

Психолог Шихова: «синдром третьей четверти» никто не отменял

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья

Психолог Ольга Шихова рассказывает Pravda. Ru, как помочь школьнику справиться с учебной нагрузкой в этот период учебного года.

Фото: behkonkur.com

Быстрая утомляемость, головные боли, беспокойный сон- очевидные признаки того, что ребёнок устал от долгого периода учёбы. Свою лепту вносит и зима- поздно светает и рано темнеет. Задача родителей- помочь своему школьнику успешно и комфортно справиться с нагрузкой в третьей четверти.

"Родителям важно не создавать невроза вокруг оценок, не делать дополнительный стресс. Если ребенок под конец четверти устал и начинает получать хуже оценки, наверное, важно не делать из этого драму и дополнительно ребенка не нагружать своим нервяком", — говорит специалист.

Внимание и заботу родителей о физическом и душевном благополучии школьника в течение самой длинной школьной четверти Ольга Шихова называет определяющими факторами.

"Тут нет каких-то эксклюзивных психологических штук, кроме того, что гулять побольше, высыпаться, не пережать с дополнительными занятиями, следить за тем, чтобы ребенок по возможности не перетруждался хотя бы там, где родители на это влияют. Иногда, если ребенок утомлен, может быть, устроить ему дополнительный выходной в какой-то момент", — советует психолог.

В целом психологи сходятся во мнении, что дотянуть до весенних каникул ученикам помогут такие моменты как больше света, больше витаминов, больше прогулок на свежем воздухе и больше сна. В качестве одного из оптимальных рецептов организации учебного года эксперт называет более равномерные перерывы между каникулами.

Как помочь ребенку справиться с нагрузкой в школе