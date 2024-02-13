Веганские пены для ванны с ароматом, способствующим расслаблению

Пены для ванны с расслабляющим ароматом и веганским составом

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Приготовьте себе незабываемый вечер расслабления с помощью подборки пен и масел для ванны. В этом списке вы найдете продукты с прекрасными ароматами, способствующими расслаблению, и максимально натуральным составом.

Фото: Unsplash by Backbone Visuals

Eau Rose от Diptyque — пена для ванны с нотками розы, черной смородины и бергамота, создающая расслабляющий аромат и пышную пену. Цена: 8160 рублей.

Portrait Of A Lady от Frederic Malle — ванная пена с восточно-цветочными нотами, обогащенная ухаживающими компонентами для увлажнения и упругости кожи. Цена: 13 650 рублей.

Mer Des Indes от Thalgo — шипучая таблетка для ванны, создающая молочную ванну с нежным ароматом и способствующая расслаблению тела и мышц. Цена: 2880 рублей.

Relax Bath & Shower от Clarins — расслабляющая пена для ванны с эфирными маслами ромашки и базилика, экстрактами зверобоя, липы и валерьяны для устранения мышечного напряжения. Цена: 2650 рублей.

Verveine от L'Occitane — пена для ванны с ароматом органической вербены и ее эфирным маслом, которая пробуждает тело и разум. Цена: 3350 рублей.

Волшебная пена до ванны с ароматом розы.