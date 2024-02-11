Как устранить вертикальные морщины над верхней губой с помощью косметолога

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Как избавиться от кисетных морщин над верхней губой у косметолога

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Бьюти-индустрия активно использует научные достижения для омоложения кожи над губами, предлагая широкий выбор процедур, от доступных до продвинутых. Косметологи помогают клиентам избавиться от кисетных морщин, учитывая их особенности, бюджет и предпочтения.

Как избавиться от кисетных морщин над верхней губой у косметолога
Фото: openverse.org by roe_utena is licensed under CC BY 2.0.

Цели процедур включают расслабление мышц, улучшение кровообращения, заполнение морщин, а также стимуляцию синтеза коллагена и эластина. Процедуры могут варьироваться от введения филлеров и ботулотоксина до биоревитализации, мезотерапии, мезонитей и радикальной коррекции.

Профилактические меры включают контроль мимики, отказ от курения и жевания жвачки, а также регулярный уход за кожей и защиту от ультрафиолетовых лучей.


Как избавиться от морщин вокруг рта?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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