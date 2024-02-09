Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Президент РФ Путин: Запад заблуждается, думая, что возможно победить Россию
Главное из интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Лучшие китайские кроссоверы, пользующиеся популярностью на российском рынке автомобилей
Президент РФ Путин заявления об открытых дверях НАТО для Украины назвал "интересным кино"
Более 80% планетезималей звезды Проксима Центавра вращаются в одной плоскости
Рассказываем о сортах картофеля для фри
Борьба с недержанием: пять эффективных шагов для владельцев собак
Невролог Чефранова заявила, что некоторые дети начинают говорить гораздо раньше остальных
Как вырастить кедр из орешка в домашних условиях
Эмоциональное исцеление: семь советов как перестать держать обиду на человека и двигаться дальше

Как перестать держать обиду: семь шагов к освобождению от токсичных эмоций

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Как только вы освободите своё сердце от обиды, вы почувствуете, как с плеч снимается тяжесть. Ваш разум перестает быть засоренным обидой, гневом и печалью. Психологи Wikihow.com дают советы по тому, как отпустить прошлое и жить счастливо в настоящем.

Как перестать держать обиду: семь шагов к освобождению от токсичных эмоций
Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.
  1. Практикуйте эмпатию. Попробуйте взглянуть на ситуацию глазами обидчика. Возможно, у него был трудный день или свои собственные проблемы. Попытайтесь почувствовать сострадание, не осуждая его, и может быть, вы сможете отпустить обиду.
  2. Вспомните случаи, когда вас прощали. Подумайте об этом, когда вы сталкиваетесь с обидой, и постарайтесь проявить такое же сострадание, как это делали по отношению к вам.
  3. Запишите свои мысли и чувства. Это поможет вам проанализировать свои эмоции и понять, что вызывает вашу боль.
  4. Примите свои чувства. Позвольте себе почувствовать горе или боль, которую вызвала обида. Помните, что прощение — это процесс, и он может занять время.
  5. Решайте проблемы по мере их возникновения. Говорите о своих чувствах и беспокойствах сразу, чтобы избежать накопления обиды.
  6. Примите извинения и простите. Прощение освобождает вас от токсичных эмоций и позволяет двигаться дальше.
  7. Не застревайте в прошлом. Отпустите обиду и сфокусируйтесь на настоящем, чтобы почувствовать себя лучше.

Освободите себя от токсичных эмоций. Позвольте себе быть счастливым и свободным от обиды.

talk: как простить обиду
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Удивительно, но факт: сделайте это с семенами перца, и они прорастут как по команде - очень необычная процедура

Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.

Как добиться быстрой всхожести семян перца
Секреты красоты: девять советов по вечернему уходу, чтобы просыпаться с идеальной кожей и волосами
Как проснуться красивой: советы по уходу за собой перед сном, чтобы каждое утро начинать с уверенности
Благодаря этим советам по посадке и выращиванию моркови вы получите мощный урожай
Секреты идеальных дворников: как избежать скрипа и полос на стекле
Поездка Путина в Турцию отложена: причины и последствия Любовь Степушова Чем воевать Киеву. Запад начал потихоньку сливать Украину Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Российскому кораблю отказали в обслуживании в китайском порту. Тенденция?
Российские учёные пробурили сверхглубокую скважину в Антарктиде: что им удалось оттуда достать
Российские учёные пробурили сверхглубокую скважину в Антарктиде: что им удалось оттуда достать
Последние материалы
Невролог Чефранова заявила, что некоторые дети начинают говорить гораздо раньше остальных
Как вырастить кедр из орешка в домашних условиях
Путин рассказал о беседе с Зеленским со словами "Володя, что ты делаешь?"
Владельцев легковых автомобилей в Московской области ждут эвакуации без участия ГИБДД за нарушение парковки
Врачи назвали стресс и перенапряжение основной причиной головной боли
Мэр Кисловодска случайно оказался среди волков
Недовольство владельцев: что скрывается за популярным внедорожником Tank 500?
Правильный полив рассады имеет большое значение
Разбираемся в понятиях: техосмотр и техническое обслуживание автомобиля
Turizm Guncel: Турция меняет свой туристический облик: от бюджетных предложений к премиум-уровню
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников