Эмоциональное исцеление: семь советов как перестать держать обиду на человека и двигаться дальше

Как только вы освободите своё сердце от обиды, вы почувствуете, как с плеч снимается тяжесть. Ваш разум перестает быть засоренным обидой, гневом и печалью. Психологи Wikihow.com дают советы по тому, как отпустить прошлое и жить счастливо в настоящем.
Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.
Практикуйте эмпатию. Попробуйте взглянуть на ситуацию глазами обидчика. Возможно, у него был трудный день или свои собственные проблемы. Попытайтесь почувствовать сострадание, не осуждая его, и может быть, вы сможете отпустить обиду.
Вспомните случаи, когда вас прощали. Подумайте об этом, когда вы сталкиваетесь с обидой, и постарайтесь проявить такое же сострадание, как это делали по отношению к вам.
Запишите свои мысли и чувства. Это поможет вам проанализировать свои эмоции и понять, что вызывает вашу боль.
Примите свои чувства. Позвольте себе почувствовать горе или боль, которую вызвала обида. Помните, что прощение — это процесс, и он может занять время.
Решайте проблемы по мере их возникновения. Говорите о своих чувствах и беспокойствах сразу, чтобы избежать накопления обиды.
Примите извинения и простите. Прощение освобождает вас от токсичных эмоций и позволяет двигаться дальше.
Не застревайте в прошлом. Отпустите обиду и сфокусируйтесь на настоящем, чтобы почувствовать себя лучше.
Освободите себя от токсичных эмоций. Позвольте себе быть счастливым и свободным от обиды.
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