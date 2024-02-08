5 ложных утверждений, как следует ухаживать за кожей при атопическом дерматите: объясняем, что не так

Пять ложных представлений о уходе за кожей при атопическом дерматите

Атопический дерматит — хроническое кожное заболевание, характеризующееся нарушением ее гидролипидного барьера и микробиома. Снижение защитных функций кожи приводит к повышенной потере влаги и увеличенной уязвимости перед внешними воздействиями. Несмотря на то, что атопию нельзя полностью вылечить, можно смягчить ее проявления с помощью правильного ухода. Важную роль в этом играет корректный подход к уходу за кожей, а не вяра во все мифы, связанные с заболеванием. Рассмотрим пять распространенных мифов об уходе за кожей при атопическом дерматите, в которые не следует верить.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Атопический дерматит заразен: атопический дерматит — это не инфекция. Он связан с нарушением связей между клетками верхнего слоя кожи и генетическими факторами, а не с инфекцией.

Регулярное пребывание на солнце полезно: чрезмерное воздействие ультрафиолета на кожу с атопическим дерматитом может усугубить симптомы заболевания. Поэтому длительное нахождение на солнце не рекомендуется.

Кожу нужно интенсивно очищать: стремление к идеальной чистоте может привести к разрушению защитного слоя кожи и усилению воспалительных процессов. Очищение кожи должно быть деликатным и эффективным.

Любые увлажняющие средства подойдут: некоторые химические компоненты в увлажняющих средствах могут ухудшить состояние кожи с атопическим дерматитом. Поэтому стоит выбирать продукты с церамидами, витамином F и другими успокаивающими компонентами.

После душа не надо наносить ничего: важно сразу после душа наносить увлажняющие средства, чтобы предотвратить сухость кожи и поддерживать ее гидролипидный баланс.

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