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5 ложных утверждений, как следует ухаживать за кожей при атопическом дерматите: объясняем, что не так

Пять ложных представлений о уходе за кожей при атопическом дерматите

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Атопический дерматит — хроническое кожное заболевание, характеризующееся нарушением ее гидролипидного барьера и микробиома. Снижение защитных функций кожи приводит к повышенной потере влаги и увеличенной уязвимости перед внешними воздействиями. Несмотря на то, что атопию нельзя полностью вылечить, можно смягчить ее проявления с помощью правильного ухода. Важную роль в этом играет корректный подход к уходу за кожей, а не вяра во все мифы, связанные с заболеванием. Рассмотрим пять распространенных мифов об уходе за кожей при атопическом дерматите, в которые не следует верить.

Пять ложных представлений о уходе за кожей при атопическом дерматите
Фото: Нейросеть Шедеврум
  • Атопический дерматит заразен: атопический дерматит — это не инфекция. Он связан с нарушением связей между клетками верхнего слоя кожи и генетическими факторами, а не с инфекцией.
  • Регулярное пребывание на солнце полезно: чрезмерное воздействие ультрафиолета на кожу с атопическим дерматитом может усугубить симптомы заболевания. Поэтому длительное нахождение на солнце не рекомендуется.
  • Кожу нужно интенсивно очищать: стремление к идеальной чистоте может привести к разрушению защитного слоя кожи и усилению воспалительных процессов. Очищение кожи должно быть деликатным и эффективным.
  • Любые увлажняющие средства подойдут: некоторые химические компоненты в увлажняющих средствах могут ухудшить состояние кожи с атопическим дерматитом. Поэтому стоит выбирать продукты с церамидами, витамином F и другими успокаивающими компонентами.
  • После душа не надо наносить ничего: важно сразу после душа наносить увлажняющие средства, чтобы предотвратить сухость кожи и поддерживать ее гидролипидный баланс.

 

Как улучшить кожу при атопическом дерматите? | Как правильно наносить эмоленты?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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