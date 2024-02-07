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От блеска волос до сияющей улыбки: уникальные методы применения яблочного уксуса для усовершенствования внешнего вида

Яблочный уксус: семь удивительных способов использования для здоровья и красоты

1:39
Моя семья » Красота и стиль

В мире заботы о себе и красоты появился новый универсальный помощник — яблочный уксус.

Яблочный уксус: семь удивительных способов использования для здоровья и красоты
Фото: pixabay.com by ski4fd is licensed under Creative Commons Zero (see here). File ID: 2535260

Давайте вместе с HerBeauty.co рассмотрим семь удивительных способов использования этого продукта для улучшения вашего внешнего вида.

Гладкость волос

Яблочный уксус прекрасно удаляет остатки стайлинговых продуктов, придавая волосам мягкость и шелковистость. Просто смешайте его с водой и используйте перед мытьём головы.

Противовоспалительная ванна

Яблочный уксус благотворно влияет на кожу, обладая противовоспалительными свойствами. Он также является естественным отшелушивающим средством, оставляя кожу гладкой и шелковистой. Просто добавьте немного уксуса в ванну и наслаждайтесь.

Лечение перхоти

Противогрибковые свойства яблочного уксуса делают его эффективным средством от перхоти. Смешайте уксус с водой и используйте перед мытьём волос. Это поможет восстановить pH-баланс кожи головы.

Тоник для лица

Яблочный уксус борется с бактериями на коже, что делает его идеальным средством от прыщей. Протирайте лицо с помощью ватного диска раствором из воды и уксуса для уменьшения воспалений.

Устранение неприятного запаха ног

Ванночка для ног с яблочным уксусом поможет избавиться от запаха и бактерий. Просто добавьте немного продукта в воду и оставьте ноги на 15-20 минут.

Отбеливание зубов

Смесь уксуса с водой помогает бороться с пятнами на зубах, придавая им белизну. Этот раствор также борется с неприятным запахом и помогает поддерживать здоровье полости рта.

Уход За Кожей С ЯБЛОЧНЫМ УКСУСОМ
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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