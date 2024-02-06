Справляться с бессонницей, вызванной стрессом: рекомендации и методы для улучшения сна

В условиях сильного стресса и тревоги, вызывающих бессонницу, рекомендуется следовать следующим советам:
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Соблюдение постоянного дня: установка регулярного режима в течение дня, включая выходные, поможет чувствовать себя бодрым и поддерживать работоспособность.
Нормализация сна: следует спать в соответствии с индивидуальной потребностью, сохраняя 7-8 часов в сутки. При трудностях с засыпанием рекомендуется вставать и заниматься спокойной деятельностью до появления сонливости.
Физическая активность: регулярные аэробные тренировки 5-6 раз в неделю помогут улучшить общее физическое состояние и качество сна.
Релаксационные техники: использование релаксационных методов, таких как расслабляющее дыхание, способствует снижению тревоги и напряжения.
Ограничение кофеина: исключение употребления кофеина после 14:00 может содействовать улучшению сна.
Подготовка ко сну: обеспечение темной, тихой спальни и удобной постели создаст благоприятные условия для сна.
В преддверии ночного отдыха полезно:
Подготовка к сну с утра: успешный день содействует спокойному сну.
Отказ от дневного сна или его сокращение до 15-20 минут.
Завершение рабочего дня за несколько часов до сна.
Ужин за 3-4 часа до сна: легкий ужин составляет около 20% от суточной калорийности.
Проведение вечера спокойно: чтение книг, общение, заниматься спокойными хобби.
Исключение физических и эмоциональных нагрузок за 2 часа до сна.
Отсутствие использования гаджетов за час до сна.
Перед сном проветривание спальни.
Ложение спать по появлению сонливости, а не заранее.
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