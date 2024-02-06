Справляться с бессонницей, вызванной стрессом: рекомендации и методы для улучшения сна

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Бессонница от стресса: что делать и как помочь себе уснуть

1:46
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В условиях сильного стресса и тревоги, вызывающих бессонницу, рекомендуется следовать следующим советам:

Бессонница от стресса: что делать и как помочь себе уснуть
Фото: freepik.com
  • Соблюдение постоянного дня: установка регулярного режима в течение дня, включая выходные, поможет чувствовать себя бодрым и поддерживать работоспособность.
  • Нормализация сна: следует спать в соответствии с индивидуальной потребностью, сохраняя 7-8 часов в сутки. При трудностях с засыпанием рекомендуется вставать и заниматься спокойной деятельностью до появления сонливости.
  • Физическая активность: регулярные аэробные тренировки 5-6 раз в неделю помогут улучшить общее физическое состояние и качество сна.
  • Релаксационные техники: использование релаксационных методов, таких как расслабляющее дыхание, способствует снижению тревоги и напряжения.
  • Ограничение кофеина: исключение употребления кофеина после 14:00 может содействовать улучшению сна.
  • Подготовка ко сну: обеспечение темной, тихой спальни и удобной постели создаст благоприятные условия для сна.

В преддверии ночного отдыха полезно:

  • Подготовка к сну с утра: успешный день содействует спокойному сну.
  • Отказ от дневного сна или его сокращение до 15-20 минут.
  • Завершение рабочего дня за несколько часов до сна.
  • Ужин за 3-4 часа до сна: легкий ужин составляет около 20% от суточной калорийности.
  • Проведение вечера спокойно: чтение книг, общение, заниматься спокойными хобби.
  • Исключение физических и эмоциональных нагрузок за 2 часа до сна.
  • Отсутствие использования гаджетов за час до сна.
  • Перед сном проветривание спальни.
  • Ложение спать по появлению сонливости, а не заранее.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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