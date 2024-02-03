Какова необходимость в использовании скрабов, гоммажей, эксфолиантов и пилингов

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Зачем нужны скрабы, гоммажи, эксфолианты и пилинги

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Отшелушивающие средства, такие как скрабы, гоммажи, эксфолианты и пилинги, предоставляют экспресс-уход, обеспечивая быстрое преображение кожи за счет эффективного очищения. Эти продукты играют важную роль в отшелушивании старого слоя кожи, ускоряя процесс ее обновления и придавая ей мягкость и нежность. Существуют различные варианты средств для разных областей тела, предоставляющих универсальный или специализированный уход.

Зачем нужны скрабы, гоммажи, эксфолианты и пилинги
Фото: Женский развлекательный сайт "Милая Я"

Эти продукты могут быть классифицированы как химические, механические или смешанные, в зависимости от их содержания специальных кислот или микрочастиц. Средства для лица делают кожу более мягкой и сияющей, а средства для тела решают проблемы, такие как вросшие волосы и раздражение после эпиляции. Домашние пилинги предоставляют возможность для круглогодичного применения, в отличие от салонных процедур, рекомендуемых исключительно вне летнего сезона. Важно подбирать вид пилинга с учетом индивидуальных потребностей и консультироваться с врачом для выбора оптимальной процедуры.

Скрабы, содержащие абразивные частицы, включают разнообразные компоненты, такие как абрикосовые косточки, орехи, соль, песок и другие. При выборе важно обращать внимание на размер частиц для оптимального эффекта. Пилинги, в свою очередь, могут включать кислоты (АНА или ВНА) и энзимы, такие как гликолевая, молочная, салициловая кислоты или ферменты из фруктов и риса. Они предоставляют различные уровни воздействия и применяются в зависимости от типа кожи и целей ухода.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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