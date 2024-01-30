Тренировки в домашних условиях: лучшие упражнения для формирования идеальной фигуры

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Фитнес дома: топ упражнений для идеальной фигуры

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Если поход в тренажерный зал и бег не входят в ваши предпочтения, предлагаем попробовать комплекс упражнений, доступных для выполнения в домашних условиях. Этот комплекс, представленный Яной Радько, мастером спорта по художественной гимнастике и участницей проекта "Танцы" на ТНТ, а также основательницей студии "Premium Pole", обеспечивает заряд энергии и поддерживает тонус, особенно после избыточного потребления салатов и сладких блюд в праздничный период.

Фитнес дома: топ упражнений для идеальной фигуры
Фото: https://assets.metrolatam.com/

Приседания:

  • Разместите ноги на ширине плеч, пальцы ног направлены немного в стороны.
  • Выполните приседания до угла 90 градусов, акцентируя нагрузку на пятки и стремясь развести колени в стороны.
  • Повторите 20 раз.

Планка:

  • Встаньте в положение планки, удостоверившись, что плечи находятся точно над кистями рук и создают прямой угол.
  • Дополнительно напрягите мышцы живота, избегая прогибания поясницы.
  • Удерживайте позу 1 минуту.

Бег на месте с высоким подниманием колен:

  • Старайтесь касаться коленями ладоней, держа локти прижатыми к туловищу.
  • Выполняйте бег, не нарушая ритм дыхания.
  • Продолжайте 30 секунд.

Выпад и выпрыгивание вверх:

  • Выполняйте выпад с одной ногой, удерживая угол 90 градусов, отталкивайтесь на передней ноге и делайте прыжок.
  • Проведите 10 повторений на одну ногу, затем 10 повторений на другую.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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