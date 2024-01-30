Тренировки в домашних условиях: лучшие упражнения для формирования идеальной фигуры

Фитнес дома: топ упражнений для идеальной фигуры

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если поход в тренажерный зал и бег не входят в ваши предпочтения, предлагаем попробовать комплекс упражнений, доступных для выполнения в домашних условиях. Этот комплекс, представленный Яной Радько, мастером спорта по художественной гимнастике и участницей проекта "Танцы" на ТНТ, а также основательницей студии "Premium Pole", обеспечивает заряд энергии и поддерживает тонус, особенно после избыточного потребления салатов и сладких блюд в праздничный период.

Фото: https://assets.metrolatam.com/

Приседания:

Разместите ноги на ширине плеч, пальцы ног направлены немного в стороны.

Выполните приседания до угла 90 градусов, акцентируя нагрузку на пятки и стремясь развести колени в стороны.

Повторите 20 раз.

Планка:

Встаньте в положение планки, удостоверившись, что плечи находятся точно над кистями рук и создают прямой угол.

Дополнительно напрягите мышцы живота, избегая прогибания поясницы.

Удерживайте позу 1 минуту.

Бег на месте с высоким подниманием колен:

Старайтесь касаться коленями ладоней, держа локти прижатыми к туловищу.

Выполняйте бег, не нарушая ритм дыхания.

Продолжайте 30 секунд.

Выпад и выпрыгивание вверх:

Выполняйте выпад с одной ногой, удерживая угол 90 градусов, отталкивайтесь на передней ноге и делайте прыжок.

Проведите 10 повторений на одну ногу, затем 10 повторений на другую.