Психотерапевт Морин: упреки и поведение жертвы могут привести к разводу

Психотерапевт Эми Морин высказала мнение, что частые семейные конфликты и даже разводы могут происходить из-за того, что один или оба партнера вступают в роль жертвы. Она предложила способы определения этой разрушительной модели поведения и предложила методы ее избежания в отношениях.

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Поведение жертвы, по словам Морин, проявляется, когда человек чувствует, что вносит больший вклад в отношения, чем его партнер, и начинает упрекать его в этом. Это может привести к негласному соревнованию, созданию конфликтов и, в конечном итоге, к разрыву отношений.

Психотерапевт подчеркнула важность того, чтобы партнеры рассматривали себя как команду, а не соперников. В случае возникновения цикла упреков и обид, Морин предложила выполнить четыре шага для изменения ситуации. Во-первых, нужно осознавать моменты, когда происходит сравнение вложенных усилий. Во-вторых, заметив это, стоит задать себе вопросы о реальности таких сравнений и о том, что на самом деле нужно от партнера.

Затем специалистка посоветовала разобраться, действительно ли партнер отказывается помогать или ему просто не известно о необходимости помощи. Если второй вариант подтвердился, то рекомендуется явно выразить свои ожидания и попросить о необходимой помощи, вместо жалоб и упреков.