Психотерапевт Морин: упреки и поведение жертвы могут привести к разводу

Психотерапевт Эми Морин высказала мнение, что частые семейные конфликты и даже разводы могут происходить из-за того, что один или оба партнера вступают в роль жертвы. Она предложила способы определения этой разрушительной модели поведения и предложила методы ее избежания в отношениях.

Фото: openverse.org by Wan Leonard is licensed under CC BY 2.0.