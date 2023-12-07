Оттенки одежды и волос: подбираем идеальный цвет исходя из тона кожи

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор правильного оттенка волос и одежды, соответствующих вашему тону кожи, способен значительно изменить вашу внешность. Эксперты HerBeauty.co называют оптимальные цвета, которые гармонируют с различными оттенками кожи.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Очень светлый тон

Для данного типа кожи рекомендуются такие оттенки волос, как платиновый, пепельно-русый и ледяной блондин. В одежде стоит придерживаться нейтральных и пастельных цветов, они хорошо дополнят образ.

Светлый тон

Обладательницам этой категории подходят золотистый блондин, светло-коричневый и рыжий цвета волос. Одежда в лавандовых, зеленых, коралловых и нежно-желтых тонах подчеркнет естественную красоту.

Средний тон

Темно-синий, розовый и оливковый добавляют шарма этому тону кожи. Волосы в темных или пепельно-коричневых оттенках будут выглядеть гармонично..

Оливковый тон

Здесь актуальны шоколадно-коричневый и золотисто-коричневый цвет волос. Оливковый оттенок кожи гармонирует с землистыми, темно-синими и бордовыми оттенками одежды.

Темный тон

Эспрессо и медовый блонд — прекрасный выбор оттенка волос для данного тона кожи. Угольно-черный, желтый и розовый — основные цвета одежды, которые выгодно подчеркнут образ.

Эти рекомендации помогут подчеркнуть вашу естественную красоту и создать стильный и гармоничный образ.