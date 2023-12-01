Недорогие и удобные: олимпийский призер рассказал, какие лыжи нужны детям

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья

На лыжи "премиум-класса", по мнению Владимира Драчева, для ребёнка тратиться неуместно. Если, конечно, в планах нет поставить рекорд.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

"Просто приобрести не очень дорогие, потому что дети растут. Понятно, что, если вы имеете несколько детей, они переходят от одного к другому, к следующему, и самому маленькому достается от его старших братьев и сестер. Дорого покупать на данный момент я не вижу смысла, потому что дети должны гулять, ходить. А кто уже занимается более серьезно - более дорогой инвентарь, который уже лучше скользит, и ботинки приятнее, и палки полегче, и костюмы поудобнее", — говорит спортсмен.

Лучшей мотивацией для детей встать на лыжи олимпиец считает пример родителей.

"Чтобы родители были заинтересованы, чтобы дети были здоровы. Мы своих выводим на лыжи. Каждый день, конечно, не получается. Стараемся, как только свободное время, всех поголовно, берем шестерых своих детей, и все выходим на лыжню. Неважно, кто пройдет 500 метров, кто — 5 км, кто — 50 км. 50 км только я могу. А остальные все потихонечку: 3-5-7. И супруга, и все-все-все ходят", — делится рецептом здорового образа жизни наш собеседник.

Специалисты сходятся во мнении, что детям лучше покупать лыжи из пластика- они лучше скользят. И не забыть про шлем- как главный атрибут защиты от травм.

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