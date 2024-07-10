С телефоном за рулём: вот какой штраф вы заплатите за это в 2024 году

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Как поговорить по телефону за рулём и не получить штраф

1:08
Авто

Многочисленные исследования показали, что использование посторонних предметов в руках влияет на реакцию водителя и отвлекает его внимание. Поэтому правила гласят, что водителям запрещено использовать телефон во время движения (п. 2.7 ПДД РФ).

Как поговорить по телефону за рулём и не получить штраф
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Если водитель во время движения держит телефон у уха, отправляет голосовое сообщение в мессенджере или планирует маршрут в навигаторе, это считается нарушением и может привести к штрафу. Даже если водитель использует телефон при остановке на красный свет или в пробке, это все равно считается нарушением ПДД.

За такие нарушения предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей (ст. 12.36.1 КоАП). Штраф можно оплатить со скидкой 50% в течение 20 дней.

Разговоры по сотовому телефону разрешены при условии, что водитель не держит устройство в руках. Если водитель общается через гарнитуру или систему связи в автомобиле, за это его не штрафуют.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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