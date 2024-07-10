Усилена административная ответственность за управление транспортным средством с изменённым или скрытым номерным знаком

Ужесточили наказание для водителей за скрытый или изменённый номерной знак

1:14 Your browser does not support the audio element. Авто

В России предложили ужесточить наказание для водителей, у которых на автомобилях изменены или скрыты номерные знаки, пишет ТАСС.

Фото: Wikipedia by Dickelbers, CC BY-SA 3.0

Законопроект об этом был принят в первом чтении на заседании Госдумы 10 июля.

По заявлению замминистра внутренних дел Игоря Зубова, инициатива направлена на усиление административной ответственности за управление транспортным средством с использованием материалов, которые скрывают или изменяют государственные регистрационные знаки, таких как картон, бумага, шторки, спецрамка, листья, снег или грязь.

По новому законопроекту, за повторное нарушение или вождение без номерных знаков водительские права могут быть лишены на срок от одного до полутора лет. Для привлечения к ответственности водителей будет достаточно наличия устройства, способного изменить или заглушить государственный знак.

Член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Николай Брыкин отметил, что существующее законодательство предусматривает штраф в размере пяти тысяч рублей и лишение прав на срок от одного до трех месяцев за скрытие номерных знаков.