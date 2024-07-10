Россияне массово пересаживаются на элитные авто в каршеринге

Спрос на аренду премиальных автомобилей в каршеринге вырос на 20% с начала 2024 года

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С начала 2024 года спрос на аренду премиальных автомобилей в каршеринге в России увеличился на 20%. Основными пользователями таких услуг стали водители, продавшие свои премиум-автомобили и не смогшие приобрести новые из-за скачка цен.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Основные причины аренды включают нежелание снижать уровень комфорта, отсутствие необходимости в ремонте и обслуживании, а также возможность тестировать новые автобренды.

Китайские люксовые машины набирают популярность, несмотря на опасения россиян относительно покупки автомобилей неизвестных брендов.