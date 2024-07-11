Аксессуары и инструменты, которые должны быть у каждого автомобилиста

Вот что обязательно нужно иметь в автомобиле

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Каждому водителю важно обеспечить надлежащее техническое состояние своего автомобиля и иметь под рукой ряд предметов, которые могут понадобиться в различных ситуациях на дороге. Давайте рассмотрим основные вещи, которые всегда должны находиться в машине:

Фото: openverse by FOTOSHO-TO, CC BY 2.0

Аптечка и огнетушитель. Эти предметы являются обязательными в любом транспортном средстве. Аптечка позволит оказать первую медицинскую помощь в случае травм, а огнетушитель поможет справиться с возгоранием в автомобиле. Знак аварийной остановки. Этот знак необходим для обозначения вашего автомобиля на дороге в случае вынужденной остановки. Он призван предупреждать других водителей о препятствии на проезжей части. Набор инструментов. В него должны входить такие инструменты, как домкрат, ключи для колес, запасное колесо, набор ключей, плоскогубцы, изолента и другие необходимые предметы для мелкого ремонта. Зарядное устройство и аккумулятор для телефона. В современном мире телефон является незаменимым помощником в различных ситуациях, поэтому важно, чтобы он всегда был заряжен и готов к использованию. Тёплые вещи. Особенно актуально это для водителей, совершающих длительные поездки в зимнее время года. Пригодятся плед, перчатки, шапка и другие предметы гардероба на случай вынужденной остановки. Питьевая вода и небольшой запас еды. Эти предметы помогут утолить жажду и голод в случае непредвиденной задержки на дороге. Фонарик. Он пригодится как для освещения в темное время суток, так и для проведения мелких ремонтных работ.

Конечно, этот список не является исчерпывающим, и каждый водитель может дополнять его исходя из своих личных потребностей и особенностей эксплуатации автомобиля. Но наличие перечисленных предметов в машине значительно повысит уровень безопасности и комфорта в поездке.