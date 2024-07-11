Вы не поверите, как легко избежать ям на дороге с помощью пластиковой бутылки

Техника для водителей: как научиться "чувствовать" колёса авто

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Способность "чувствовать" колёса является критически важной для каждого водителя. Без этого навыка сложно избежать ям на дороге и предотвратить аварийные ситуации. Как же развить интуитивное понимание положения колёс вашего автомобиля? Оказывается, это можно сделать довольно просто с помощью обычной пластиковой бутылки.

Фото: Wikipedia by Stiopa, CC BY-SA 3.0

Процесс тренировки

Сначала нужно взять пластиковую бутылку и сделать её плоской, выдавив весь воздух. Затем найдите подходящее место для тренировок. Это должно быть безопасное открытое пространство без транспорта и пешеходов, лучше всего с асфальтированной поверхностью.

Положите смятую бутылку на асфальт и садитесь за руль автомобиля. Начните с попыток наехать на бутылку сначала передним правым колесом, затем передним левым. После этого попробуйте выполнить то же самое с задними колёсами — сначала правым, затем левым.

Проводя такие тренировки регулярно, вы скоро научитесь точно определять, где находятся колёса вашего автомобиля.