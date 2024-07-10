Никогда не платите штрафы за ремень безопасности: вот почему

Избежание штрафов за ремень безопасности: официальные рекомендации

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Современные дорожные камеры, фиксирующие нарушения ПДД, обладают высокой технологичностью и могут улавливать множество деталей, включая личность пассажира и лицо водителя. Однако эти системы иногда допускают ошибки, например, могут не распознать пристегнут ли ремень безопасности, особенно если водитель одет в черное. Представитель Госавтоинспекции поделился советами, как избежать несправедливых штрафов за ремень безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů, CC BY-SA 3.0

Для защиты от ошибочных штрафов рекомендуется использовать накладки на ремни безопасности контрастных цветов, которые будут хорошо видны на камерах. Также стоит избегать ношения черной одежды днем, поскольку на таком фоне ремень слабо различим. В темное время суток инфракрасное излучение помогает камерам лучше видеть ремень на темной одежде. Важно также следить, чтобы ремень не был скрыт под воротником или капюшоном и всегда оставался на виду.

Если вам все же пришел штраф, и вы уверены в его ошибочности, не спешите его оплачивать. Штраф можно оспорить через портал Госуслуг, что позволит избежать личного визита в ГАИ и сэкономить время.