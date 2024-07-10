Невероятные способы общения водителей, о которых вы не знали

"ТАРАНТАС НЬЮС": как водители общаются без слов

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В России вождение регулируется законодательством и правилами дорожного движения, но водители также используют негласные сигналы и жесты для взаимодействия на дороге. Они помогают предупредить о различных ситуациях или привлечь внимание других участников движения. Автомобильный журнал "Тарантас.ньюс" решил разобраться в этом "языке жестов".

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Один из распространённых сигналов — мигание дальним светом. Водители используют его, чтобы предупредить о радаре или патрульной машине ГАИ на дороге. Также такой сигнал может означать наличие опасности на дороге, как ДТП, советуя снизить скорость. Постоянное мигание "дальним" может указывать на технические проблемы автомобиля или слепящий встречное движение свет. Кратковременное включение аварийной сигнализации обычно означает благодарность, но если она мигает долго, это может предупредить о предстоящей опасности.

Краткий звуковой сигнал чаще всего служит для привлечения внимания или выражения благодарности. Если автомобиль впереди ночью мигает задними огнями, это может быть знаком, что он слишком близко и его ослепляют фары сзади. Другие простые жесты включают указание рукой на обочину, что может сигнализировать о поломке автомобиля, или поднятую ладонь как жест благодарности. Если водитель круговыми движениями руки указывает на землю, это обычно означает проблему с колесом.