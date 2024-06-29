Changan UNI-K — неожиданные проблемы: что скрывают эти кроссоверы

Эксперт предупреждает о проблемах с Changan UNI-K: что ждёт владельцев?

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Сергей Зиновьев, эксперт журнала "За рулём", рассказал о потенциальных проблемах для владельцев кроссоверов Changan UNI-K.

Фото: Wikipedia by Elizbeth smith, CC BY-SA 4.0

Основные замечания касаются 1,5-литрового турбодвигателя и роботизированной коробки передач, которая может потребовать ремонта уже после 80-100 тысяч км пробега. Предпочтительнее выбирать версию с 2,0-литровым турбодвигателем и гидроавтоматом, которые обладают ресурсом до 300 тысяч км, хотя могут потребоваться замена цепи ГРМ и борьба с нагаром.

Дополнительные проблемы включают слабую коррозионную защиту, недостаточную прочность подвески, плохую шумоизоляцию, сбои электроники и недостаточный дорожный просвет в 190 мм.