Почему «докатка» на ведущей оси может привести к катастрофе

Автоэксперты не советуют ставить так называемую "докатку" на ведущую ось автомобиля. Это связано с тем, что использование автомобиля в таких условиях может создать аварийную ситуацию. Запасное колесо, которое редко используется, не изнашивается так, как шины, которые применяются ежедневно.
Если установить запасное колесо (особенно докатку) на ведущую ось, автомобиль может начать уводить в сторону, несмотря на то, что приемы управления останутся неизменными. Это происходит из-за разницы в размерах запасного колеса и основных шин.
Помимо возможных аварийных ситуаций, существует риск сбоев в работе коробки передач и бортовой электроники автомобиля. В частности, могут возникнуть неполадки в оборудовании для проверки давления в шинах и системе стабилизации. В такой ситуации также повышается вероятность аварии.
Эксперты рекомендуют быть особенно осторожными, особенно в плохую погоду.
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