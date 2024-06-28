Почему «докатка» на ведущей оси может привести к катастрофе

Рекомендации по безопасной эксплуатации запасного колеса на автомобиле

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Автоэксперты не советуют ставить так называемую "докатку" на ведущую ось автомобиля. Это связано с тем, что использование автомобиля в таких условиях может создать аварийную ситуацию. Запасное колесо, которое редко используется, не изнашивается так, как шины, которые применяются ежедневно.

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Если установить запасное колесо (особенно докатку) на ведущую ось, автомобиль может начать уводить в сторону, несмотря на то, что приемы управления останутся неизменными. Это происходит из-за разницы в размерах запасного колеса и основных шин.

Помимо возможных аварийных ситуаций, существует риск сбоев в работе коробки передач и бортовой электроники автомобиля. В частности, могут возникнуть неполадки в оборудовании для проверки давления в шинах и системе стабилизации. В такой ситуации также повышается вероятность аварии.

Эксперты рекомендуют быть особенно осторожными, особенно в плохую погоду.