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В России стартовали продажи большого кросс-седана Toyota Crown на платформе Camry

В России начались продажи большого кросс-седана Toyota на платформе Camry

2:08
Авто

Toyota Crown давно зарекомендовал себя в России благодаря своей надежности и высокому качеству. Согласно данным портала njcar. ru, на российском рынке начались продажи нового кросс-седана Toyota Crown 2024 года выпуска, который превзошел популярную модель Camry.

В России начались продажи большого кросс-седана Toyota на платформе Camry
Фото: upload.wikimedia.org by HJUdall, CC0

Автомобиль с левым рулем из Китая пока доступен только на Дальнем Востоке. Toyota Crown 2024 года имеет размеры 4928 мм в длину, 1839 мм в ширину, 1539 мм в высоту и колесную базу длиной 2850 мм, что делает его крупнее Toyota Camry.

Внешний вид автомобиля впечатляет массивными бамперами и инновационной оптикой. В салоне установлены два 12,3-дюймовых экрана, цифровое зеркало заднего вида и проекция на лобовое стекло.

Новая модель оснащена центральной консолью с электронным джойстиком КПП, премиальной аудиосистемой с десятью динамиками, панорамной крышей, вентилируемыми креслами, адаптивной подвеской и полным набором систем безопасности Toyota Safety Sense.

В основе Crown 2024 лежит современная модульная платформа TNGA-K, на которой также базируются модели Toyota Camry, RAV4, Avalon и Venza последних поколений. Автомобиль имеет независимую подвеску: спереди — стойки типа Макферсон, сзади — многорычажную подвеску.

Toyota Crown 2024 оснащен гибридной силовой установкой на базе 2,4-литрового турбомотора с двумя электродвигателями и аккумулятором высокой емкости. Общая мощность составляет 340 л. с.

Цены на автомобили, ввезенные в Россию, варьируются от 5,9 до 6,8 млн рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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