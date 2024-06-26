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В ГАИ рассказали, что будет за передачу машины человеку без прав

Передача авто человеку без прав: штрафы и риски

1:13
Авто

Важно помнить, что передача руля автомобиля другому лицу допустима только при выполнении трёх условий: у водителя должны быть соответствующие права на данную категорию транспортного средства, он должен быть трезвым и указан в вашем страховом полисе.

Передача авто человеку без прав: штрафы и риски
Фото: freepik.com by pvproductions is licensed under public domain

Нарушение этого принципа может привести к серьёзным финансовым и правовым последствиям.

По словам представителя ГАИ, передача автомобиля человеку без водительских прав наказуема так же, как если бы сам хозяин сел за руль без соответствующего удостоверения, сообщает журнал "Секрет фирмы".

В таком случае на хозяина машины может быть наложен штраф в размере до 30 000 рублей, даже если он находится на пассажирском сиденье и водитель абсолютно трезв. 

Кроме того, в случае происшествия на дороге владельцу автомобиля грозят значительные правовые проблемы. Вся ответственность за действия водителя ложится на того, кто предоставил ему возможность управлять машиной.

Важно также отметить, что практически все аксессуары автомобиля, включая лебёдки, фонари и чехлы на сиденья, должны быть зарегистрированы в соответствующих органах.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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