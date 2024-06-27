Ваши боковые зеркала под угрозой: узнайте, почему важно складывать их на парковках

В ГАИ призвали водителей обязательно складывать зеркала на парковке

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На парковках часто встречаются водители, которые не складывают зеркала заднего вида, а иногда даже специально отключают эту функцию в своих автомобилях. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru рассказал о рисках таких действий и о важности следить за состоянием зеркал заднего вида для обеспечения безопасности на дороге.

Фото: unsplash.com by Clay Banks, PDM

В недорогих моделях автомобилей боковые зеркала можно складывать вручную, тогда как в машинах среднего ценового сегмента они часто оснащены электроприводом, который автоматически активируется при закрытии автомобиля.

Некоторые водители избегают складывания зеркал, полагая, что так их автомобиль будет выглядеть более массивным, что может удерживать другие машины от парковки слишком близко. Однако это мнение ошибочно, так как зеркала могут быть повреждены.

Когда речь идет о повреждениях кузовных деталей, таких как действия пассажиров соседних машин, следует помнить, что многие легковые автомобили оснащены защитными молдингами. В то же время кроссоверы часто имеют неокрашенные пластиковые обвесы, которые надежно защищают от сколов и вмятин.

Кроме того, сложенные зеркала повышают безопасность при маневрировании на узких парковках, где высок риск задеть стену зеркалом. Важно учитывать, что в корпусах зеркал встроены различные электронные устройства, такие как парковочные камеры, уязвимые повторители указателей поворота и индикаторы слепых зон. Повредить такие элементы очень легко, что может привести к серьезным последствиям.

ГАИ предупреждает, что эксплуатация транспортного средства с поврежденными зеркалами запрещена. За это нарушение сотрудники ДПС могут наложить штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ и направить на внеочередной техосмотр. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется своевременно складывать зеркала на парковке.