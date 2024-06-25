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Эти простые трюки помогут вам узнать настоящий пробег автомобиля за считанные минуты

Признаки скрученного пробега у подержанных автомобилей

1:16
Авто

Одним из ключевых факторов, на которые обращают внимание покупатели автомобилей, является пробег транспортного средства.

Признаки скрученного пробега у подержанных автомобилей
Фото: wikipedia by Santeri Viinamäki is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Для измерения этого показателя используется одометр.

Однако владельцы часто корректируют его показания, чтобы продать машину дороже.

Российские автоэксперты поделились советами, как определить реальный пробег автомобиля. Перед покупкой автомобиля на вторичном рынке важно тщательно проверить состояние тормозных дисков.

Автоэксперты отмечают, что обычно их заменяют после пробега более 120 тысяч километров. Также следует обратить внимание на шины, которые обычно служат 3-5 сезонов и выдерживают пробег до 50 тысяч километров.

Поэтому у автомобиля, выпущенного менее 5 лет назад, должны быть заводские шины. Если они заменены, значит, машина уже прошла значительное расстояние.

Эксперты также рекомендуют проверить лобовое стекло. На нем появляются многочисленные трещины и царапины при большом пробеге.

Кроме того, стоит обратить внимание на состояние салона. Если сиденья сильно изношены, это признак длительной эксплуатации автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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