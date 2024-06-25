Что зальёте, так и поедете: вот как можно понять, что вам предлагают некачественный бензин

Влияние плохого топлива на двигатель: основные симптомы

Не всё топливо, которое поступает в бак автомобиля, обладает высоким качеством.

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Иногда, для искусственного повышения октанового числа, недобросовестные сотрудники автозаправочных станций разбавляют бензин или дизельное топливо.

Эксперты указали на несколько признаков, указывающих на некачественное топливо.

Некорректная работа двигателя

При использовании плохого бензина двигатель может не заводиться вовсе или запускаться с трудом, требуя несколько попыток.

Эксперты также советуют водителям обращать внимание на работу двигателя. Если при нажатии на педаль газа он начинает постукивать, это тревожный знак.

Проблемы с динамикой

Снижение оборотов и слабая тяга двигателя могут свидетельствовать о заправке некачественным топливом.

Одним из признаков ухудшения динамики двигателя является замедленная реакция на нажатие педали газа.

Чёрный дым

Появление чёрного дыма из выхлопной трубы также является плохим признаком.

Чаще всего это связано с использованием бензина вместо дизельного топлива или наоборот.

Повышенный расход топлива

Использование некачественного топлива приводит к увеличению его расхода.

Причём этот показатель может возрастать значительно и резко.

Появление сообщения "Check Engine"

Если на приборной панели загорелось сообщение "Check Engine" (проверьте двигатель), стоит вспомнить, какое топливо было залито в бак.

Вероятно, использовался некачественный бензин с высоким содержанием оксигенатов — добавок, используемых для искусственного повышения октанового числа.