Hongqi готовит сенсацию: лимузин и еще четыре новинки для России

Китайский премиальный бренд Hongqi планирует до конца текущего года вывести на российский рынок пять новых моделей, включая лимузин L1.
Исполнительный директор Hongqi Rus Иван Савельев сообщил, что в Россию поступят те же модели, что и в Китае: компактный кроссовер HS3, полноразмерный 7-местный внедорожник HS7 и большой седан L1.
Также будет представлен минивэн Hongqi HQ9 с передним приводом и бензиновым двигателем, а также гибридные версии HQ9 и HS7 с полным приводом. Кроме того, в ближайшее время на российском рынке появятся полноприводные версии седанов Hongqi H5 и H9.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.