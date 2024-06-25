Hongqi готовит сенсацию: лимузин и еще четыре новинки для России

Hongqi привезет в Россию пять новых моделей, включая лимузин L1

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Китайский премиальный бренд Hongqi планирует до конца текущего года вывести на российский рынок пять новых моделей, включая лимузин L1.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Исполнительный директор Hongqi Rus Иван Савельев сообщил, что в Россию поступят те же модели, что и в Китае: компактный кроссовер HS3, полноразмерный 7-местный внедорожник HS7 и большой седан L1.

Также будет представлен минивэн Hongqi HQ9 с передним приводом и бензиновым двигателем, а также гибридные версии HQ9 и HS7 с полным приводом. Кроме того, в ближайшее время на российском рынке появятся полноприводные версии седанов Hongqi H5 и H9.