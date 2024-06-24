Сколько россияне тратят на старые авто? Обнародована сумма

Емкость вторичного рынка автозапчастей в России достигла 27,2 млрд долларов

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Эксперты агентства "Автостат" установили, что емкость вторичного рынка легковых автозапчастей в России за прошлый год составила 27,2 млрд долларов. Наибольшую долю занимают шины, составляющие 14% от общей емкости рынка деталей.

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Следом идут элементы подвески (8,8%) и масла (7,8%). В десятку автокомпонентов по доле рынка также вошли детали тормозной системы (5,6%), элементы электрооборудования (3,9%), фильтры (3,8%), элементы трансмиссии (3,7%) и рулевого управления (3,6%), кузовные детали (3,2%) и аккумуляторные батареи (2,6%).

В сумме эти 10 групп автокомпонентов составляют 57% всего вторичного рынка автодеталей для легковых машин в РФ.