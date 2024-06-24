Китай захватывает мировой рынок: рекордный рост экспорта авто в мае

Китай увеличил экспорт автомобилей на 29% в мае 2024 года

1:29 Your browser does not support the audio element. Авто

В мае 2024 года Китай экспортировал 568 тыс. автомобилей, что на 29% больше по сравнению с маем прошлого года. За первые пять месяцев 2024 года КНР поставила за рубеж 2,45 млн машин, увеличив экспорт на 26%.

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Стоимость экспорта за этот период составила 46,4 млрд долларов, что на 20,1% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Средняя стоимость автомобиля осталась на уровне 19 тыс. долларов. Главным рынком сбыта для китайских автомобилей остается Россия, куда было отправлено 103,763 машины в мае и 372,542 за пять месяцев.

В ТОП-5 внешних рынков также вошли Мексика, Бразилия, Бельгия и ОАЭ. В то же время, Китай экспортировал 870 тыс. плагин-гибридов и электрокаров в Бразилию, Бельгию, Великобританию, Таиланд и Филиппины.

Однако на рынках Австралии, Испании, Израиля, Таиланда и Эквадора спрос на китайские автомобили снизился, а производители "зелёных" машин теряют позиции в Бельгии, Франции, Германии, Израиле и ОАЭ.