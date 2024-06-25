Как долго бензин может храниться в баке автомобиля и почему он там "портится"

Почему не стоит заправлять полный бак: влияние времени и температуры на топливо

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Многие автомобилисты забывают, что у топлива есть срок годности. При соблюдении всех условий хранения бензин может оставаться пригодным к использованию до 12 месяцев.

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Однако это относится к хранению в внешней ёмкости. Если же топливо находится в бензобаке транспортного средства, его срок годности значительно сокращается. Проще говоря, бензин в топливном баке быстро теряет свои первоначальные свойства.

Почему это происходит?

Бензин имеет октановое число, которое важно для нормальной работы двигателя автомобиля. Для предотвращения негативных процессов в топливо добавляются специальные присадки. Однако эти присадки испаряются во время работы двигателя.

В результате октановое число снижается, что приводит к значительному ухудшению качества топлива в баке.

Сколько времени бензин может храниться в бензобаке?

Зимой бензин портится медленнее, чем летом. При низких температурах горючее в бензобаке может оставаться пригодным до 6 месяцев. В тёплую или жаркую погоду топливо теряет свои свойства уже через 60 дней. Поэтому водителям, которые редко используют личный автомобиль, не стоит заправлять полный бак.