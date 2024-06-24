Новый конкурент Duster от Renault: все подробности о замене Sandero Stepway

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Renault выпустит новый кроссовер на основе Sandero для России

2:01
Авто

Renault выпустит новый кроссовер на базе Sandero для России. Французское издание Automobile Magazine поделилось деталями о новинке под брендом Dacia. Согласно инсайдерской информации, следующее поколение Sandero Stepway будет заменено новым кроссовером с уникальным именем, дизайном и техническими характеристиками.

Renault выпустит новый кроссовер на основе Sandero для России
Фото: Wikipedia by Milhouse35 is licensed under CC BY-SA 4.0

В основу новинки ляжет Renault Kardian, кросс-хэтч, предназначенный для развивающихся рынков, который первоначально планировалось производить на АвтоВАЗе.

Проекты моделей Renault для развивающихся рынков развивались параллельно. Российская версия Sandero Stepway третьего поколения должна была выйти в 2022 году, но в серию пошел только его заокеанский аналог Kardian с похожим дизайном, но другими техническими характеристиками.

Наработки кроссовера с увеличенным дорожным просветом не пропадут: в следующем поколении Dacia Sandero останется городским хэтчбеком, а вместо Sandero Stepway появится кроссовер длиной около 4,15 метра, который займет нишу под Duster.

Новинка будет построена на платформе CMF-B и будет представлена как в электрических, так и в бензиновых версиях. Электрическая модель будет унифицирована с Renault Clio шестого поколения, а бензиновая версия — с вышеупомянутым Kardian. Это означает, что под капотом будут установлены литровые моторы в паре с роботизированной коробкой передач.

Если прогнозы подтвердятся, то приставка Stepway исчезнет из линейки Dacia и Renault. Однако ждать скорого дебюта нового кроссовера не стоит: текущему Sandero менее четырех лет, и он находится в середине жизненного цикла. Продажи модели продолжают бить рекорды: в 2023 году только во Франции было продано 69,4 тысячи автомобилей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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