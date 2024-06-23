Эксперт раскрывает секреты покупки идеальной Lada Priora всего за 250 тысяч рублей

Как выбрать надежную Lada Priora за 250 тысяч рублей: советы эксперта

0:56 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов рассказал, как выбрать Lada Priora на вторичном рынке за 250 тысяч рублей. За эту сумму можно найти модели 2011-2012 годов, включая седаны, хэтчбеки и универсалы.

Фото: Wikipedia by Sah68 is licensed under GNU Free Documentation License

Автомобили оснащены 1,6-литровыми моторами с 8 или 16 клапанами. 8-клапанный двигатель мощностью 87 л. с. хорош по надежности, но требует замены водяного насоса и ремня ГРМ сразу после покупки.

16-клапанный двигатель не имеет слабых мест. Механическая КПП не отличается точностью переключения, и муфта включения первой и второй передач издает хруст. Салон автомобиля для своего времени был неплох, с верхней частью из мягкого пластика.