Новый Nissan Qashqai в России от 2,56 млн рублей

Кроссовер Nissan Qashqai второго поколения вернулся на российский рынок через параллельные каналы поставок. В Москве и Владивостоке цены на автомобиль начинаются от 2,56 млн рублей.
В столице доступны версии с 1,2-литровым турбодвигателем мощностью 115 л. с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач, а во Владивостоке — с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 144 л. с. и вариатором.
В Москве также продаются модели с турбомотором и вариатором от 2,66 млн рублей и с более мощным атмосферным двигателем от 3,1 млн рублей. В Воронеже цены на кроссовер с атмосферным двигателем составляют от 3,36 млн до 3,84 млн рублей.
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