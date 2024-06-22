Первый автомобиль Xiaomi уже в России — от 7,5 миллионов рублей

На российский рынок поступил первый автомобиль китайского IT-гиганта Xiaomi — седан SU7, привезенный по схеме параллельного импорта. Цены на новинку варьируются от 7,5 до 8 миллионов рублей в зависимости от автосалона.
В московских шоу-румах седан в топовой модификации оценивается в 7,3-7,25 млн рублей без скидок. За эту сумму клиент получает SU7 Max с электрической 2-моторной установкой, полным приводом, мощностью 673 л. с. и крутящим моментом 838 Нм.
Разгон до 100 км/ч занимает 2,78 секунды, а максимальная скорость — 265 км/ч. В некоторых салонах автомобиль пока ожидают, и там его цена может достигать 8 миллионов рублей.
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