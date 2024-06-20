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Как правильно ездить по разбитым дорогам, чтобы не "убить" автомобиль

Автоэксперт Константинов назвал главные правила езды по плохим дорогам

1:16
Авто

Российские водители часто сталкиваются с разбитым асфальтом, из-за чего детали подвески могут преждевременно выходить из строя. Как правильно проезжать такие участки дорог, рассказал "Российской газете" Павел Константинов, директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон".

Автоэксперт Константинов назвал главные правила езды по плохим дорогам
Фото: Openverse by Dima st bk is licensed under CC BY-SA 4.0

Эксперт в первую очередь советует водителям придерживаться аккуратного стиля вождения, избегая резких торможений и ускорений. Особенно важно снижать скорость непосредственно перед проблемными участками дороги, подчеркнул специалист.

"Во-вторых, необходимо всегда быть внимательным и стараться объезжать ямы и другие неровности. Если это невозможно, то следует проезжать яму под прямым углом и на минимальной скорости", — рекомендует Павел Константинов.

В-третьих, если часто приходится ездить по плохим дорогам, не следует перегружать автомобиль, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на подвеску и шины, отметил эксперт.

В заключение, представитель "Авилона" посоветовал водителям регулярно проводить диагностику своих автомобилей, уделяя особое внимание ходовой части (амортизаторам, подвеске и т. д.), шинам и тормозам.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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