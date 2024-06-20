Как правильно ездить по разбитым дорогам, чтобы не "убить" автомобиль

Автоэксперт Константинов назвал главные правила езды по плохим дорогам

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Российские водители часто сталкиваются с разбитым асфальтом, из-за чего детали подвески могут преждевременно выходить из строя. Как правильно проезжать такие участки дорог, рассказал "Российской газете" Павел Константинов, директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон".

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Эксперт в первую очередь советует водителям придерживаться аккуратного стиля вождения, избегая резких торможений и ускорений. Особенно важно снижать скорость непосредственно перед проблемными участками дороги, подчеркнул специалист.

"Во-вторых, необходимо всегда быть внимательным и стараться объезжать ямы и другие неровности. Если это невозможно, то следует проезжать яму под прямым углом и на минимальной скорости", — рекомендует Павел Константинов.

В-третьих, если часто приходится ездить по плохим дорогам, не следует перегружать автомобиль, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на подвеску и шины, отметил эксперт.

В заключение, представитель "Авилона" посоветовал водителям регулярно проводить диагностику своих автомобилей, уделяя особое внимание ходовой части (амортизаторам, подвеске и т. д.), шинам и тормозам.