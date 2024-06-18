Семиместные Suzuki Ertiga уже в продаже: сколько стоит новый семейный авто

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В Россию прибыли 7-местные компактвэны Suzuki Ertiga по цене от 2,26 млн рублей

0:58
Авто

Российские дилеры начали завозить 7-местные компактвэны Suzuki Ertiga, с ценами от 2,26 млн рублей.

В Россию прибыли 7-местные компактвэны Suzuki Ertiga по цене от 2,26 млн рублей
Фото: Wikipedia by Robert Basic is licensed under CC BY-SA 2.0

За эту сумму частник из Самары продает Ertiga 2023 года выпуска в максимальной комплектации, включающей климат- и круиз-контроль, противотуманные фары и мультируль. Дилеры из Воронежа, Тамбова и Липецка предлагают такие же модели за 2,52 млн рублей, а официальный дилер Suzuki в Нижнем Новгороде продает их за 2,799,990 рублей.

Под капотом Ertiga находится 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 101 л. с., работающий с 6-ступенчатой АКПП и передним приводом. Клиренс автомобиля составляет 185 мм.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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