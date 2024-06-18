Шокирующая новинка от Ferrari: вместо встроенной навигации Android Auto и Apple CarPlay

Ferrari отказывается от встроенной навигации в пользу Android Auto и Apple CarPlay

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Ferrari планирует отказаться от встроенной спутниковой навигации, так как клиенты предпочитают Android Auto и Apple CarPlay, сообщает австралийское издание Drive со ссылкой на заявление Эмануэле Карандо, директора по маркетингу Ferrari.

Фото: Wikipedia by the Archive Team is licensed under CC BY-SA 3.0

Навигационная опция будет убрана не только из будущих моделей, но и из текущих, включая кроссовер Purosangue и суперкар 12Cilindri. Карандо отметил, что Ferrari не предназначены для повседневных поездок и производитель хочет избавить клиентов от необходимости выбирать между навигационными системами.

Ferrari считает, что использование карт Apple или Google Maps на экране автомобиля — это "фантастическая и передовая система". Ferrari была первой, кто внедрил Apple CarPlay в 2014 году, а с 2019 года автомобили марки поддерживают Android Auto.