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Не просто столбик: чем грозит водителю наезд на препятствие по ПДД

ГАИ начала штрафовать и лишать прав за сбитые столбики ограждения

1:59
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Мало кто из водителей вызывает сотрудников ДПС на место незначительного происшествия, где пострадали лишь бордюр, столбик или забор. Однако, такие случаи могут быть более серьезными, чем кажутся на первый взгляд. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru объяснил, в каких ситуациях за сбитый столбик ограждения можно лишиться водительского удостоверения.

ГАИ начала штрафовать и лишать прав за сбитые столбики ограждения
Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Многие автомобилисты считают, что наезд на препятствие не является аварией. Однако, согласно пункту 1.2 Правил дорожного движения, "дорожно-транспортным происшествием является событие, произошедшее в процессе движения по дороге транспортного средства, при котором может быть причинен материальный ущерб".

По закону любое ДТП должно быть зарегистрировано в ГАИ. Исключение составляют мелкие аварии между двумя участниками, которые согласны не оформлять происшествие. Такие случаи обычно разрешаются через европротокол. Однако, если повреждены заборы, столбики или отбойники, то этот вариант не подходит.

Мелкие ДТП часто возникают из-за неосторожности или недостаточного опыта за рулем. Например, владельцы имущества, чье имущество пострадало из-за неосторожных маневров водителя, могут самостоятельно вызвать ГАИ и оформить ДТП с виновником, который скрылся с места аварии. Согласно статье 12.27 КоАП РФ, за такое нарушение предусмотрен штраф в 1000 рублей и даже лишение прав.

Еще одна веская причина вызвать сотрудников ДПС на место даже незначительной аварии — необходимость получить документы для страховой компании, если у водителя есть полис КАСКО. В некоторых страховых компаниях возмещение ущерба возможно только после оформления аварии сотрудниками ДПС.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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