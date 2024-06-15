Машина соседа блокирует выезд: узнайте, как легко и законно ее убрать

ГАИ начала штрафовать за парковку у чужого дома в дачном поселке

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Летом многие автовладельцы направляются на свои загородные участки и дачи. Часто возникают споры из-за ограниченного парковочного пространства. Представитель ГИБДД разъяснил, как предотвратить парковку соседей у вашего дома в дачном поселке.

Фото: wikimapia by Øyvind Holmstad is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

На первый взгляд, у частных домов достаточно места для нескольких машин. Однако жители коттеджных поселков и садоводческих товариществ всё равно сталкиваются с нехваткой парковочных мест. Иногда владельцы участков не возражают, если соседи оставляют машины возле их забора.

Но чаще такие ситуации приводят к конфликтам. Возможно ли разрешить эту проблему без агрессии?

Если участок земли между вашим домом и дорогой принадлежит вам законно, вы имеете полное право использовать все доступные законные методы, чтобы предотвратить парковку на вашей территории. Это может включать вызов полиции и использование эвакуатора для удаления автомобиля.

Если пространство за пределами вашего забора юридически не принадлежит вам, вы не можете ограничивать парковку чужих машин. В таких случаях можно лишь подать жалобу в администрацию или правление садового товарищества, хотя их эффективность под вопросом.

Однако, если припаркованная машина блокирует движение других авто или мешает пешеходам, согласно статье 12.19 КоАП РФ, за это предусмотрен штраф: 500 рублей за "нарушение правил стоянки-остановки" или 2000 рублей за "создание препятствий движению других ТС".